Nello studio di Pomeriggio Cinque non è stato mostrato il migliore degli spettacoli. Durante la puntata andata in onda venerdì 6 ottobre c’è stato uno scontro particolarmente acceso Francisco Javier Rigau, “finto marito” della compianta attrice Gina Lollobrigida e il factotum Andrea Piazzolla. A poco sono servite le raccomandazioni fatte da Myrta Merlino, il cui programma, arrivati a questo punto, appare in evidente difficoltà.

Pomeriggio Cinque, scontro acceso in diretta tra Rigau e Piazzolla: cosa è successo

Che Pomeriggio Cinque non stia attraversando certo un momento lusinghiero sul lato degli ascolti è apparso ormai chiaro. In questo senso la lite che c’è stata nelle scorse ore tra Rigau e il factotum Andrea Piazzolla si riflette in questa particolare fase. La conduttrice Myrta Merlino agli ospiti ha fatto una precisa richiesta: “Io non voglio risse, non voglio problemi, quando parla uno, l’altro ascolta e poi risponde […] senza colpi bassi, senza risse“.

Minacce in diretta in studio

Il botta e risposta tra i due è stato molto intenso, ma è stato soprattutto il finale a sollevare il polverone. Rigau, nel rivolgersi a Piazzolla ha dichiarato senza fare troppi giri di parole: “Bandito, ti ammazzo!”. Non è mancata la risposta di Piazzolla: “Bugiardo, volevi mandare delle spie”.