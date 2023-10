Pomeriggio Cinque, chiusura anticipata per il programma di Myrta Merlino? L'indiscrezione

Potrebbero non esserci buone notizie per Pomeriggio Cinque, arrivato nel suo nuovo corso. Il programma potrebbe chiudersi prima del previsto.

È passato appena un mese da quando Myrta Merlino ha debuttato al timone di Pomeriggio Cinque, programma che, com’è noto, era stato in precedenza condotto per oltre un decennio da Barbara D’Urso. Eppure, Pomeriggio Cinque sotto la nuova gestione non è mai riuscito a decollare veramente. Il programma, infatti, non è mai stato veramente pericoloso per “La vita in diretta” di Alberto Matano ed è per questo che – secondo un’indiscrezione lanciata da Dagospia – il programma potrebbe chiudere in anticipo.

Pomeriggio Cinque, il rumor sulla chiusura anticipata del programma

La decisione di chiudere il programma, stando a quanto emerge dal rumor, dipenderebbe naturalmente dalla rete del Biscione che si sarebbe tuttavia chiesta come ciò fosse possibile. A rendere complessa tale chiusura sarebbero “Le principali difficoltà sono legate ai contratti già firmati con gli inserzionisti pubblicitari…”. Insomma, a prescindere da queste voci di corridoio, la nuova stagione di Pomeriggio Cinque guidata da Myrta Merlino, non avrebbe ottenuto chissà quali risultati esaltanti.

Conclusa l’esperienza londinese per Barbara d’Urso

Nel frattempo, Barbara D’Urso si è lasciata alle spalle la sua breve parentesi a Londra. “Destinazione?” Per ora nulla è stato trapelato. Il nome di Carmelita è stato tuttavia associato a programmi di un certo livello come Domenica In o ancora Ballando con Le Stelle e persino “Striscia La Notizia”. La vedremo davvero in uno di questi programmi? Solo il tempo lo potrà dire.