Il nuovo Pomeriggio 5 non sta riscuotendo grande successo e gli ascolti parlano chiaro. Eppure, il diretto dei Canale 5 Giancarlo Scheri ha diffuso un comunicato stampa in cui elogia il lavoro di Myrta Merlino.

Pomeriggio 5: ascolti in calo ma il direttore elogia Myrta Merlino

Lo scorso 4 settembre, Myrta Merlino debuttava con Canale 5 con il nuovo Pomeriggio 5. A parte la prima puntata, che in molti hanno seguito per curiosità, le altre puntate non hanno registrato ascolti entusiasmanti. Eppure, il direttore Giancarlo Scheri ha rilasciato un comunicato stampa in cui fa un bilancio positivo del primo mese di messa in onda.

Il comunicato di Giancarlo Scheri

Sul comunicato del direttore di Canale 5 si legge:

“Ottimo bilancio per il primo mese del nuovo ‘Pomeriggio Cinque’ con Myrta Merlino. Dal debutto di lunedì 4 settembre a oggi è stato seguito da una media di 1.314.000 telespettatori che sfiora il 17% di share, e che sale al 19% sul target commerciale (15-64 anni), il più interessante per gli investitori pubblicitari. Ancora meglio tra i giovani 15-34enni, dove il programma cresce fino a oltre il 24% di share”.

Myrta Merlino, il suo Pomeriggio 5 va bene: parola del direttore

Il direttore ha fatto anche i complimenti a Myrta Merlino per il tono che ha dato a Pomeriggio 5. Si legge: