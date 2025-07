Siccità: Salvini, 'emergenza idrica una mia priorità, ho trovato dighe ferme da 40 anni'

Caltanissetta, 17 lug. (Adnkronos) - "Non si recuperano in pochi mesi decenni di distrazioni. 800 milioni di euro sono uno sforzo notevole. Tenete presente che quando sono arrivato al Ministero ho trovato dighe ferme da 40 anni. Per i miracoli non sono ancora attrezzato. Però l'emer...

Caltanissetta, 17 lug. (Adnkronos) – "Non si recuperano in pochi mesi decenni di distrazioni. 800 milioni di euro sono uno sforzo notevole. Tenete presente che quando sono arrivato al Ministero ho trovato dighe ferme da 40 anni. Per i miracoli non sono ancora attrezzato. Però l'emergenza idrica in Sicilia è una mia priorità.

Convocherò personalmente un'altra seduta della cabina di regia sulla emergenza idrica prima della pausa estiva dei lavori del parlamento, quindi tra fine luglio e inizio agosto". Così il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini a margine della inaugurazione del Ponte Arco San Giuliano sulla Ss640 'Degli Scrittori' parlando di siccità.