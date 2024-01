Sicilia: Assenza (Fdi), 'via libera a potenziamento personale sanità'

Palermo, 9 gen. (Adnkronos) – "Una norma presentata da Fratelli d'Italia e approvata dall'Ars dà il via libera al potenziamento del personale della Sanità siciliana, ricorrendo sempre più alla stabilizzazione dei precari grazie a maggiori risorse che consentiranno di ampliare le piante organiche". Lo afferma Giorgio Assenza, capogruppo di FdI, aggiungendo: "Il nostro emendamento, infatti, dispone che i limiti di spesa destinati al personale siano aumentati annualmente del 15 per cento. Per questa finalità si garantisce, appunto, l'ampliamento delle piante organiche come previsto dal protocollo d'intesa stipulato il 31 marzo del 2023 in assessorato regionale alla Salute. L'obiettivo è assicurare un ricorso ancora maggiore alla stabilizzazione del personale formato che ha prestato servizio negli enti del sistema regionale sanitario, garantendo che le professionalità acquisite possano essere utilizzate per il funzionamento delle Case e degli Ospedali di Comunità in linea con gli obiettivi del Pnrr".