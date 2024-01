Sicilia: riprende maratona finanziaria, nella notte governo battuto per quattro volte

Sicilia: riprende maratona finanziaria, nella notte governo battuto per quatt...

Palermo, 9 gen. (Adnkronos) - Prosegue all'Ars la maratona per l'approvazione della legge finanziaria. Dopo una breve pausa è ripresa poco fa l'aula per l'esame del maxi emendamento. Nella notte il governo e la maggioranza sono stati battuti per quattro volte con il voto s...