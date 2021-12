Sicurezza: Brescia (M5S), 'fare presto su riforma polizia locale'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Altro passo in avanti verso la riforma della polizia locale. È stato approvato senza voti contrari il nuovo testo unificato in commissione, presentato dai relatori Bordonali e Cattoi. Ora si apre una fase decisiva che dovrà vedere tutte le forze politiche impegnate per una rapida approvazione".

Così Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e coordinatore del comitato per la sicurezza del MoVimento 5 Stelle.

"Il testo riconosce il ruolo della polizia locale nella legislazione in materia di sicurezza urbana e integrata. Tante le novità significative: formazione, tutele legali, area contrattuale negoziale specifica, riconoscimento per le vittime del dovere, disciplina del porto d’armi individuale e accesso alle banche dati. Ora dobbiamo arrivare fino in fondo per cancellare i troppi fallimenti del passato”.

“A 35 anni di distanza dalla legge quadro serve un nuovo intervento legislativo. Il MoVimento 5 Stelle continuerà il suo impegno in una battaglia che non dà solo giustizia agli uomini e alle donne della polizia locale, ma aumenta la sicurezza di tutti i cittadini”, conclude Brescia.