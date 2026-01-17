Sicurezza: Tajani, 'priorità per tutto governo, incredibile che ragazzo venga ucciso da compagno'**

Palermo, 17 gen. (Adnkronos) - "La sicurezza è una priorità per tutto il governo. Non c'è qualcuno che vuole più sicurezza e qualcuno vuole che ne vuole meno. La consideriamo una priorità e dovrà essere proibito ai giovani che non hanno raggiunto l...

Palermo, 17 gen. (Adnkronos) – "La sicurezza è una priorità per tutto il governo. Non c'è qualcuno che vuole più sicurezza e qualcuno vuole che ne vuole meno. La consideriamo una priorità e dovrà essere proibito ai giovani che non hanno raggiunto la maggiore età di acquistare anche armi da taglio. Ma si tratta anche di far sì che i giovani, all'interno delle scuole, abbiano una formazione che punti anche a fare riconoscere e studiare e assorbire quelli che sono i valori fondanti della nostra società.

C'è una cultura della violenza che non può passare, quindi non è soltanto una questione di normative, che servono, o di linee della fermezza, che serve, o di controllo del territorio". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani parlando con i giornalisti, a margine di un incontro a Palermo, del pacchetto sicurezza, dopo l'omicidio del ragazzo a La Spezia. "Abbiamo anche detto qual è la nostra posizione: finché non ci saranno più poliziotti, più carabinieri e più finanzieri, strade sicure dovrà rimanere in vita dovranno esserci sempre i militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che contribuiscono alla garanzia della sicurezza – dice Tajani – questo sì, ma ripeto serve anche un'azione culturale far capire quali sono i veri valori rispetto della persona. E' incredibile che un ragazzo a scuola accoltelli un compagno, perché c'è una foto di una ragazza postata sui social. Questo è inconcepibile, però bisogna formare queste persone e i giovani e far capire loro quanto è preziosa la vita e che non può esserci una società dove tutto si regola con la violenza e con l'uso dei coltelli. Questo assolutamente no, quindi serve anche un'azione di tipo culturale che va fatta".