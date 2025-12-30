In seguito alle accuse di Fabrizio Corona, Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi da Mediaset. Poco dopo il comunicato, ecco come ha reagito Stefano Bettarini, ex protagonista del Grande Fratello Vip nel 2020.

Autosospensione Alfonso Signorini: Stefano Bettarini esulta

L’ex calciatore ed ex protagonista del Grande Fratello Vip del 2020, Stefano Bettarini, ha esultato dopo il comunicato da parte dei legali di Alfonso Signorini, il quale ha deciso di autosospendersi da Mediaset dopo il caso scoppiato in seguito alle accuse di Fabrizio Corona.

Bettarini ha pubblicato sui social il comunicato di Mediaset, aggiungendo le seguenti parole: “Eh sì, il tempo delle guasconate è proprio finito“. Non solo, l’ex calciatore ha anche allegato un vecchio video, con protagonista proprio lui e il direttore di Chi.

Stefano Bettarini esulta dopo l’autosospensione di Alfonso Signorini: la frecciatina al conduttore

Dopo la notizia dell’autosospensione da Mediaset da parte di Alfonso Signorini, Stefano Bettarini ha voluto pubblicare sui social anche un vecchio video, relativo al 2016, quando Bettarini era concorrente del Grande Fratello condotto da Ilary Blasi e aveva parlato senza filtri con Clemente Russo di un flirt avuto con Antonella Mosetti. La conversazione così esplicita ebbe delle conseguenze, Russo venne squalificato, mentre Bettarini ebbe un richiamo molto duro proprio da Signorini: “la cosa è grave, perché è grave. Io credo che tu ne usciresti alla grande innanzitutto chiedendo scusa a tutte le persone interessate, perché ci vogliono. ma ti dirò: non ci bastano neanche le tue scuse, capisci? Bisogna proprio che cambi atteggiamento nella Casa. Non puoi essere il ragazzotto che al bar fa il gagliardo, il tempo delle guasconate è finito.”