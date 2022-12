Silvia Provvedi: la verità sul rapporto col suo ex, padre di sua figlia Nicole

Silvia Provvedi: la verità sul rapporto col suo ex, padre di sua figlia Nicole

Silvia Provvedi: la verità sul rapporto col suo ex, padre di sua figlia Nicole

Silvia Provvedi ha rotto il silenzio sul suo reale rapporto con Giorgio De Stefano, il padre di sua figlia Nicole arrestato pochi giorni dopo la nascita della bambina nell’ambito di un’inchiesta sulla ‘ndrangheta.

Silvia Provvedi: il rapporto con Giorgio De Stefano

Dopo la storia con Fabrizio Corona (vissuta per lo più mentre lui era in carcere) Silvia Provvedi si è trovata a stare con un altro detenetuto: il suo compagno, Giorgio De Stefano, è stato arrestato pochi giorni dopo la nascita della loro bambina, Nicole, ed è accusato di reati molto gravi (nell’ambito dell’inchiesta Epicentro per cui dovrà scontare 12 anni e 8 mesi di carcere).

Attraverso i social Silvia Provvedi ha svelato che i rapporti con Giorgio sarebbero buoni e che sua figlia sarebbe follemente innamorata di lui.

“Abbiamo un rapporto bellissimo. Siamo riusciti a superare difficoltà importanti ed è questo a rendere il nostro rapporto UNICO”, ha confessato la cantante, e ancora: “Niki, malgrado la lontananza forzata, è davvero legatissima e innamorata del suo papà. Questo è ciò che conta. La vita mette di fronte a sfide delicatissime, ma il sole, sono certa, splenderà”.

Silvia consentirebbe alla bambina di vedere suo padre attraverso foto, video e chiamate mentre lei farebbe visita a De Stefano ogni volta che può. L’uomo è stato arrestato pochi giorni dopo la nascita della figlia e la piccola Nicole è stata cresciuta da Silvia grazie all’aiuto dei familiari e della sorella gemella Giulia.