Simona Ventura torna a L’Isola dei Famosi come opinionista

Un ritorno atteso

Simona Ventura, figura iconica della televisione italiana, torna a L’Isola dei Famosi dopo nove anni dalla sua partecipazione come concorrente e quattordici dalla sua ultima conduzione. Questa volta, però, il suo ruolo sarà quello di opinionista, un’esperienza che ha dichiarato di non aver mai vissuto prima. “Ho condotto, ho partecipato, mi mancava giusto fare l’opinionista”, ha affermato in un’intervista a Tv Sorrisi & Canzoni.

La Ventura ha spiegato che la sua decisione di tornare è stata influenzata dalla stima che nutre per la nuova conduttrice, Veronica Gentili, e dalla voglia di supportarla in questa avventura.

Un percorso ricco di esperienze

La carriera di Simona Ventura è stata caratterizzata da una varietà di ruoli nel mondo della televisione. Tuttavia, la sua affermazione di essere l’unica a ricoprire tutti e tre i ruoli – conduttrice, concorrente e opinionista – è stata smentita da Vladimir Luxuria, che ha anche ricoperto il ruolo di inviato. Nonostante ciò, la Ventura ha dimostrato di essere una delle poche personalità in grado di adattarsi a diverse situazioni televisive, e il suo ritorno è atteso con grande curiosità. “Questo programma è imprevedibile anche nella sua organizzazione”, ha commentato, evidenziando come il format sia cambiato nel tempo.

Le novità della nuova edizione

Quest’anno, L’Isola dei Famosi presenta un cast variegato, con venti naufraghi divisi in due squadre. Da un lato, dieci giovani scapestrati, dall’altro, dieci over 40, pronti a gestire le dinamiche del reality. La Ventura ha espresso il desiderio di conoscere a fondo i naufraghi, affermando di avere già delle “spie” per raccogliere informazioni. Con un programma che si è evoluto e reso più frenetico, la Ventura si prepara a vivere questa nuova avventura con entusiasmo, sottolineando l’importanza di cogliere l’attimo: “Il ferro va battuto finché è caldo e questo è un treno molto bello da prendere al volo”.