Lo chef e conduttore televisivo Simone Rugiati sarebbe stato denunciato dai Carabinieri per porto di armi o oggetti atti a offendere, a seguito di una lite con i vicini e di minacce con un coltello. L’episodio, come ricostruito da Il Giorno, si sarebbe verificato dopo una litigata con i vicini la sera del 28 novembre, intorno alle 23, quando Rugiati nel suo locale nella zona di via Paolo Sarpi, il Food Loft, sarebbe stato visto impugnare un coltellaccio da cucina e urlare ripetutamente: “Scendete, scendete tutti”.

Lo chef Simone Rugiati e la lite con i vicini: denunciato

Una volta giunti sul posto, i carabinieri avrebbero trovato Rugiati solo, in stato di alterazione, con il coltello accanto. Lo chef, noto al grande pubblico per le sue comparse in programmi come La prova del cuoco, Tu sì che vales, Cuochi e Fiamme e Selfie, era già stato al centro del dibattito nel 2023 dopo aver pubblicato un video dove sosteneva teorie complottiate sul cambiamento climatico e affermava: “È una manipolazione, spruzzano miscela per non far piovere”.

Selvaggia Lucarelli intervista lo chef Simone Rugiati dopo la lite con i vicini: “Sono dispiaciuto”

Secondo quanto riportato da Selvaggia Lucarelli sul suo portale “Vale Tutto”, la quale avrebbe contattato telefonicamente Rugiati, lo chef sarebbe apparso sensibilmente scosso per l’accaduto. “Sono dispiaciuto. Questa cosa mi rovina, mi fa sembrare uno di quelli che vanno in giro per Milano col machete, ma non è così”, avrebbe dichiarato il conduttore, che continua dicendo: “Avevo un coltello a spatola con la punta rotonda, non volevo accoltellare nessuno”. Uno dei vicini del Food Loft di Rugiati si è detto spaventato con la giornalista, sentendosi minacciato da ripetute situazioni di questo genere da parte di Rugiati: “Abbiamo avuto paura, non è la prima volta che lo sentiamo urlare”, avrebbe dichiarato l’uomo.