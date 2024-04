Sinner batte Korda: Il vincitore degli Australian Open debutta sulla terra rossa del Principato contro l'americano per l'avvio della stagione.

Nell’arena del tennis, Jannik Sinner dimostra che non sempre è necessario essere al massimo delle proprie capacità per trionfare. Talvolta, anche un rendimento al 60% può bastare per dominare sul campo e superare gli avversari. Questo è quanto accaduto nel secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Monte Carlo, dove il talentuoso giocatore bolzanino ha affrontato lo statunitense Sebastian Korda, figlio dell’ex campione ceco Petr.

Sinner prevede le intenzioni di Korda e trionfa

Nonostante un inizio leggermente incerto, Sinner ha rapidamente compreso le intenzioni del suo avversario e ha saputo alzare il ritmo del gioco. Il risultato? Una vittoria netta per 6-1, 6-2, ottenuta in soli 75 minuti di gioco. Con questo successo, Sinner si è garantito l’accesso agli ottavi di finale, dove affronterà il temibile tedesco Jan-Lennard Struff.

Una risposta aggressiva da parte di Korda, ma non è bastato a intimidire Sinner

Sfruttando colpi corti e approfittando di una seconda di servizio non impeccabile da parte di Korda, Jannik Sinner è riuscito a ottenere un secondo break sul punteggio di 4-1. Nonostante gli sforzi dello statunitense nel tentare di metterlo in difficoltà, rischiando e aprendo spesso il campo, Sinner si è dimostrato imprevedibile, alternando brusche accelerazioni a colpi fluidi.

L’epilogo vincente

Nel secondo set, Sinner ha accelerato ulteriormente, sperimentando variazioni nel suo gioco e guadagnandosi quattro palle break prima di cedere alla tenace difesa di Korda, che è riuscito a pareggiare sul 1-1. Tuttavia, da quel momento in poi, Sinner ha preso il controllo della situazione, allontanandosi sempre di più dall’avversario. In particolare, sul punteggio di 2-1, ha messo in mostra il suo talento, regalando spettacolo nel game finale, dove ha concesso un punto a Korda prima di chiudere definitivamente il match.