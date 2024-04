Tutto è ormai pronto per la sfida di Champions League tra Real Madrid e Manchester City. La partita si svolgerà a Madrid e, a tal proposito, Pep Guardiola ha parlato del match…

Pep Guardiola, così come ha riportato Ansa, ha riferito dei tanti infortuni del Manchester. L’allenatore, contro il Real, non avrà a disposizione Walker che invece avrebbe voluto avere. Dovrà quindi trovare delle buone soluzioni al fine di provare ad avere un buon risultato.

La scorsa stagione siamo passati noi, in quella prima siamo andati fuori per un soffio. I tecnici sono gli stessi, invece ci sono nuovi giocatori. Vedremo, comunque può essere un vantaggio giocare il ritorno in casa. Però prima ci saranno questi 90 minuti a Madrid, in cui loro saranno molto pericolosi. Ma noi abbiamo un livello emozionale immenso, sappiamo che significa giocare in questo stadio.