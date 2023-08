Calcio: Guardiola, 'impossibile ripetere il treble, capita una volta nella vita'

Manchester, 10 ago. -(Adnkronos) – "Non sarà possibile ripetere il treble della passata stagione, capita una volta nella vita di vincere, Champions League, Premier League e Fa Cup. Abbiamo scalato la montagna più alta lo scorso anno. Ora dobbiamo scendere e ripartire di nuovo". Così il tecnico del Manchester City Pep Guardiola in conferenza stampa a pochi giorni dall'esordio in Premier League contro il Burnley. "Sono in tante le squadre che ambiscono a vincere la Premier, affronteremo tante difficoltà. La qualità del nostro gioco e la nostra mentalità decideranno la nostra stagione", aggiunge il 52enne tecnico catalano che parla anche della possibile partenza di Cole Palmer vicino al West Ham. "Al momento è con noi, cosa accadrà non lo so. Lui vuole giocare di più ma abbiamo già perso Mahrez e lui potrà essere importante per noi. Tutti i calciatori hanno ambizioni ma la decisione spetta alla società".