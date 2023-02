Home > Askanews > Siria, un uomo estratto vivo dalle macerie con moglie e figlio Siria, un uomo estratto vivo dalle macerie con moglie e figlio

Roma, 6 feb. (askanews) – Un video pubblicato dalla Difesa civile siriana (i “Caschi Bianchi”), mostra il momento in cui un uomo, sua moglie e il loro bambino vengono estratti vivi dalle macerie a Sarmad, in Siria. Almeno 810 persone sono state uccise in tutta il Paese a causa del crollo di edifici dopo che un terremoto di magnitudo 7.8, seguito da un altro di 7.5 ha colpito la vicina Turchia dove ha provocato finora 1498 morti e migliaia di feriti.

