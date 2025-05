Riunione del Centro coordinamento soccorsi

Alle 21.00 si è tenuta una nuova riunione del Centro coordinamento soccorsi (Ccs) per fare il punto sulla situazione nei Campi Flegrei, in seguito allo sciame sismico che sta interessando l’area. La prefettura ha reso noto che, presso l’area di accoglienza di Via Terracina a Napoli, si è presentata una sola persona per richiedere assistenza.

Al Palatrincone di Pozzuoli, invece, sono attualmente ospitate 21 persone, con la possibilità che questo numero aumenti a seguito delle verifiche in corso sugli edifici da parte dei Vigili del fuoco.

Interventi e monitoraggio degli edifici

Fino ad ora, sono stati effettuati 19 interventi con l’ausilio di 28 squadre, che rimarranno operative per tutta la notte per completare le verifiche richieste. Anche a Bacoli, l’hub allestito presso la Scuola Gramsci ha accolto 4 persone, mentre nel Comune di Monte di Procida non si è registrata alcuna richiesta di assistenza. Il personale tecnico della Città Metropolitana di Napoli sta monitorando la Galleria Corbara, che collega Bacoli e Pozzuoli, e che verrà chiusa domani notte per verifiche più approfondite.

Monitoraggio continuo dello sciame sismico

L’Osservatorio Vesuviano ha confermato che lo sciame sismico è ancora in corso. Il Ccs, attivato in Prefettura, continua a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione. La riunione del Ccs ha visto la partecipazione di rappresentanti del Dipartimento della Protezione civile, della Regione Campania, dei Comitati operativi comunali di Napoli, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, dei Vigili del fuoco, delle Asl Napoli 1 e 2, delle Forze dell’ordine, della Città metropolitana e dell’Osservatorio Vesuviano.