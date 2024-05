Slovacchia, attentato Fico: premier grave ma stabile

Bratislava, 21 mag. (askanews) - Il primo ministro slovacco Robert Fico, ricoverato in ospedale per ferite da arma da fuoco dopo un attentato la scorsa settimana, resta cosciente, ma le sue condizioni sono ancora gravi. "Le sue condizioni sono davvero gravi, le ferite sono molto complicate. Ciò si...

Bratislava, 21 mag. (askanews) – Il primo ministro slovacco Robert Fico, ricoverato in ospedale per ferite da arma da fuoco dopo un attentato la scorsa settimana, resta cosciente, ma le sue condizioni sono ancora gravi.

“Le sue condizioni sono davvero gravi, le ferite sono molto complicate. Ciò significa che le procedure mediche si svolgono costantemente. Vengono valutati gli esami individuali a cui si sottopone ogni mattina il primo ministro, in base a ciò il consiglio dei medici decide la procedura successiva e i parametri del trattamento. Sfortunatamente, le sue condizioni non sono tali da considerare che il primo ministro possa fare riabilitazone. Spostarlo è decisamente fuori questione al momento. Ha spiegato Robert Kalinak, Vice Primo Ministro e Ministro della Difesa.

Mercoledì scorso, Fico, 59 anni, che più di una volta si è espresso contro la fornitura di armi all’Ucraina e la sua adesione alla Nato, è stato colpito da un proiettile dopo una riunione di governo nella città slovacca di Handlova, 190 chilometri a nordest di Bratislava. Il primo ministro è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici.

L’attentatore, il 71enne Juraj Cintula, è stato arrestato subito dopo l’attacco e accusato di tentato omicidio premeditato. Il ministero degli Interni slovacco ha dichiarato che l’attacco aveva motivazioni politiche, in quanto Cintula non era d’accordo con le politiche del governo. In particolare, era contrario all’interruzione delle forniture di armi all’Ucraina.