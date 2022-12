Snowboard: Cdm cross, Visintin secondo a Les Deux Alpes

Les Deux Alpes, 4 dic.

-(Adnkronos) – Omar Visintin ha chiuso al secondo posto in mezzo alla bufera nella gara maschile di Coppa del mondo di snowboardcross, esordio stagionale nella località francese di Les Deux Alpes. L’altoatesino è stato protagonista di una big final tatticamente perfetta: dopo aver perso qualche decimo in partenza, il 33enne alpino di Lagundo (Bz) è stato bravissimo a recuperare nel tecnico tratto conclusivo, duellando fino all’ultima curva con il vincitore, il tedesco Martin Noerl.

Per Visintin si è trattato del 18esimo podio in carriera in Coppa del mondo, ottenuto a più di un anno di distanza dall’ultima volta a Secret Garden (Cin). Terzo posto per il canadese Eliot Grondin, quarto lo spagnolo Lucas Uguibar.

Tommaso Leoni si è fermato all’ottavo posto, dopo una small final che lo ha visto duellare con i due francesi Loan Bozzolo (5°) e Merlin Surget (6°), oltre allo statunitense Jake Vedder settimo.

Si era dovuto arrendere ai quarti di finale Lorenzo Sommariva: il portacolori del Centro Sportivo Esercito è incappato in un errore in un salto nella seconda metà di gara, estromettendolo dalla lotta per le prime posizioni.

Nella gara femminile, senza azzurre al via, vittoria a sorpresa per l’australiana Josie Baff davanti alle due francesi Chloe Trespeuch e Lea Casta, con la svizzera Aline Albrecht al quarto posto. Non aveva preso parte agli ottavi, invece, la britannica Charlotte Bankes, detentrice della Coppa del mondo.

Il prossimo appuntamento con il massimo circuito di snowboardcross sarà sulle piste italiane di Cervinia dal 15 al 17 dicembre.