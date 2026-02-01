Soccorso Emergente: Due Valanghe in Friuli Venezia Giulia e Veneto

Due valanghe si sono verificate oggi pomeriggio, attivando immediatamente i soccorsi nelle aree colpite. Gli interventi di emergenza sono stati avviati per garantire la sicurezza dei residenti e dei visitatori, mentre le autorità locali monitorano attentamente la situazione per prevenire ulteriori incidenti.

Nel pomeriggio di oggi, un evento drammatico ha colpito le montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, con due valanghe che hanno interessato le località di Sella Nevea e Casera Razzo. Le autorità locali si sono mobilitate immediatamente per verificare la presenza di persone coinvolte nell’incidente, avviando una serie di operazioni di soccorso.

Il primo intervento a Sella Nevea

Intorno alle 16:00, la centrale operativa Sores ha ricevuto diverse segnalazioni riguardanti una valanga che si era abbattuta su Sella Nevea. I tecnici del Soccorso Alpino e le squadre della Guardia di Finanza sono stati prontamente attivati per monitorare la situazione e garantire la sicurezza di eventuali sciatori intrappolati. Le operazioni di soccorso hanno visto anche il coinvolgimento di elicotteri, fondamentali per un rapido intervento in zone montuose difficilmente accessibili.

Mobilitazione dei soccorsi

Per far fronte a questa situazione critica, sono stati impiegati due elicotteri dell’elisoccorso regionale e un elicottero della Protezione Civile, dotato di attrezzature specifiche per la ricerca di persone sepolte dalla neve. Anche le stazioni di Cave del Predil e Forni Avoltri hanno attivato le loro squadre per supportare le operazioni, mentre i vigili del fuoco hanno collaborato per garantire un intervento tempestivo e coordinato.

Il secondo evento a Casera Razzo

Poco dopo l’allerta di Sella Nevea, un’altra valanga si è registrata nella zona di Casera Razzo. Anche in questo caso, le autorità hanno attivato i soccorsi per verificare eventuali persone coinvolte. Le dinamiche di entrambi gli eventi sono state monitorate con attenzione, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di tutti gli alpinisti e sciatori nella zona.

Situazione sotto controllo

Grazie all’efficace mobilitazione dei soccorsi, si è rapidamente accertato che nessuna delle persone coinvolte era rimasta intrappolata sotto la neve. Questo ha evitato che la situazione si trasformasse in una tragedia. Tuttavia, le autorità hanno lanciato un appello alla prudenza, invitando gli sportivi a prestare particolare attenzione quando si avventurano in aree a rischio valanghe e a seguire le indicazioni fornite dagli esperti.

La giornata di oggi ha evidenziato l’importanza della preparazione e della prontezza di reazione da parte dei servizi di emergenza in situazioni critiche. La sinergia tra le varie forze di soccorso ha permesso di gestire al meglio l’emergenza, sottolineando la necessità di un costante monitoraggio delle condizioni meteorologiche e della stabilità del manto nevoso.