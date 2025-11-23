Nuova tragedia sulla famiglia Kennedy: la figlia di Caroline, Tatiana Schlossberg, ha una leucemia terminale. Le resta solo un anno di vita.

Una nuova tragedia si è abbattuta sulla famiglia Kennedy. Tatiana Schlossberg, figlia di Caroline e dunque nipote di JFK, ha la leucemia terminale.

La scoperta subito dopo la nascita della sua secondogenita, avvenuta a maggio del 2024. I medici le hanno detto che ora ha al massimo un altro anno di vita, tra trapianti di midollo e cure sperimentali. Tatiana, 35 anni, figlia di Caroline Kennedy e di Edwig Schlossberg, sposata col medico Geroge Moran e madre di due figli, ha voluto raccontare in un saggio per il New Yorker quello che le sta succedendo. Ecco le sue parole.

Tatiana Schlossberg, figlia di Caroline Kennedy, ha rivelato di avere una forma di leucemia mieloide acuta considerata terminale, scoperta poco dopo la nascita, a maggio del 2024, della sua secondogenita. La nipote di JFK ha voluto raccontare la sua storia in un saggio per il New Yorker: “non potevo, non riuscivo a credere che stessero parlando di me. Il giorno prima avevo nuotato per un miglio in piscina, al nono mese di gravidanza, non ero malata. Ero una delle persone più sane che conoscessi.” Tatiana, nel saggio, racconta dei cicli di chemioterapia, dei due trapianti di midollo e della sua partecipazione a due studi clinici sperimentali. Inoltre, ha anche detto che a settembre le hanno diagnosticato una forma di virus di Epstein-Barr che le ha devastato i reni e ha dovuto reimparare a camminare. Infine, Tatiana, ha anche fatto riferimento a suo zio, Robert Kennedy Jr, ministro della Salute dell’amministrazione Trump: “una fonte di imbarazzo per me e per il resto della mia famiglia più stretta.”