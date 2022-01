Soluzione Tasse: al via tour dedicato a Pmi, prima tappa Torino

Milano, 27 gen. (askanews) – In tempi di crisi la conoscenza degli strumenti fiscali e una corretta pianificazione finanziaria possono essere armi decisive per la sopravvivenza di un’impresa. In particolare se si tratta di Pmi, che spesso hanno una capitalizzazione limitata e ricorrono a strumenti finanziari che richiedono una preparazione adeguata.

Per questo Soluzione Tasse ha organizzato un tour dal vivo in 11 città italiane che partirà il prossimo 7 febbraio da Torino per concludersi il 21 febbraio a Cagliari.

Un one night seminar in cui il presidente Gianluca Massini Rosati insieme a un pool di commercialisti illustrerà i vantaggi e i risparmi che si possono ottenere con una corretta pianificazione fiscale.

“Gli imprenditori oggi – afferma Massini Rosati – sono concentrati tantissimo sulla propria attività ma molto spesso dimenticano che all’interno delle imposte che pagano di quegli F24 ci sono dei soldi che potrebbero rimanere nelle loro tasche, se conoscessero gli strumenti che gli permettono di farlo.

Quindi partecipare al Tour di Soluzione soluzioni tasse permette di conoscere questi strumenti e permette di fatto agli imprenditori e ai professionisti di ridurre complessivamente il carico fiscale che pesa sulle loro spalle”.

Come sfruttare crediti di imposta e bonus fiscali per ridurre la pressione fiscale sono solo alcuni degli argomenti trattati nel Tour di Soluzione Tasse che affronta anche tematiche innovative come le criptovalute. “Ci sono 4 milioni di persone in Italia che utilizzano cripto valute è normale che poi sono potenziali clienti quindi se la mia azienda accetta anche criptovalute è senz’altro un nuovo potenziale pubblico al quale posso vendere i miei prodotti e servizi”.

Fra gli argomenti ci sarà anche la case history di Soluzione Tasse passata in 5 anni da zero a 27 milioni di fatturato e alla quotazione in Borsa. “Abbiamo chiuso un anno 2021 in maniera importante ora dovremo chiaramente aspettare la chiusura e quindi l’ufficialità con la chiusura del bilancio 2021 però i numeri sono stati comunque significativi, oltre le aspettative e questo 2022 di fatto continua su quella scia”.

L appuntamento dunque è per il 7 febbraio a Torino, cui seguiranno altre 10 tappe nelle principali città italiane fra cui Milano, Brescia, Padova, Bologna e Roma.