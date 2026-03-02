Sondaggi USA dopo i raid in Iran: opinioni contrastanti e bassa approvazione mettono in crisi l'amministrazione

Il 02/03/2026, i primi sondaggi nazionali pubblicati dopo i raid in Iran mostrano una risposta pubblica cauta e, in molti casi, contraria all’operazione militare promossa dall’amministrazione Trump.

Le rilevazioni indicano una quota consistente di cittadini che non approva l’intervento e molti esprimono preoccupazione per possibili vittime statunitensi e per il rischio di escalation regionale.

I dati fotografano una nazione divisa per schieramento politico e per percezione del rischio.

Le opinioni, raccolte su campioni rappresentativi, mostrano che la disponibilità a sostenere azioni più estese dipende dai risultati strategici attesi ed è molto sensibile a sviluppi negativi.

Numeri chiave dei sondaggi

I primi rilievi confermano un consenso contenuto sull’operazione. Un’indagine Reuters/Ipsos condotta tra il 28 febbraio e il 1° marzo su 1.282 adulti rappresentativi indica che il 27% degli intervistati approva i raid, il 43% li boccia e il 29% resta incerto.

La ricerca evidenzia una forte correlazione tra il giudizio sull’azione e l’affiliazione politica, nonché con la percezione del rischio. Gli analisti sottolineano che la disponibilità a sostenere azioni più estese dipende dai risultati strategici attesi e rimane sensibile a sviluppi negativi; ulteriori rilevazioni saranno monitorate per valutare eventuali variazioni nell’opinione pubblica.

Frazioni politiche e differenze

La transizione dai rilievi precedenti indica una netta divisione tra gli elettori. Secondo la rilevazione Reuters/Ipsos, il 56% degli intervistati ritiene che Donald Trump abbia agito in modo troppo rapido. La stessa indagine mostra che la posizione è condivisa dall’87% degli elettori Democratici, mentre tra i Repubblicani prevale il dissenso.

Un sondaggio YouGov condotto il giorno dell’attacco registra valori diversi: approvazione al 34% e disapprovazione al 44%. A livello di partito il sostegno tra i Repubblicani sale al 69%, tra i Democratici scende al 10% e tra gli indipendenti si attesta intorno al 20%. Le variazioni nelle intenzioni di voto e nelle opinioni pubbliche saranno sorvegliate con le prossime rilevazioni.

Fattori che influenzano il sostegno pubblico

In continuità con le rilevazioni precedenti, dal confronto dei sondaggi emergono fattori che determinano l’atteggiamento dell’opinione pubblica. Innanzitutto, la possibilità di vittime tra i militari statunitensi o di un allargamento del conflitto nel Medio Oriente riduce nettamente il supporto. Il 54% degli intervistati dichiara che il proprio sostegno diminuirebbe in caso di perdite o di escalation.

In secondo luogo, la prospettiva di conseguenze economiche alimenta esitazioni tra gli elettori. In particolare, un aumento del prezzo del petrolio viene indicato come elemento capace di erodere la fiducia pubblica e influenzare le preferenze di voto. Le prossime rilevazioni serviranno a verificare se tali timori si confermano o si attenuano.

Supporto condizionato a risultati strategici

In prosecuzione, una parte dell’opinione pubblica si dice disponibile a sostenere un impegno militare prolungato se questo producesse risultati concreti. Tra gli scenari evocati figurano la caduta di un governo ostile e l’interruzione di un programma nucleare indesiderato. Quasi la metà degli intervistati ritiene che l’uso della forza possa rafforzare la posizione internazionale degli Stati Uniti; la quota corrispondente è indicata al 48%. Un segmento equivalente della popolazione giudica invece negativo il ricorso alla forza, indicando l’assenza di un consenso netto sul valore strategico dell’azione militare. Le prossime rilevazioni serviranno a verificare se questi orientamenti si confermano o si attenuano.

Metodo e affidabilità delle rilevazioni

Le prossime rilevazioni serviranno a verificare se questi orientamenti si confermano o si attenuano. Per valutare la solidità dei risultati è

L’indagine Reuters/Ipsos è stata condotta in inglese utilizzando il KnowledgePanel®, un campione probabilistico ponderato per genere, età, razza, regione, titolo di studio, reddito e preferenze di voto del 2026. Il margine di errore complessivo è di ±2,8 punti percentuali al 95% di confidenza. Questi elementi consentono di stimare quanto i dati possano rappresentare l’elettorato reale.

Che cosa ci dicono i margini di errore

Collegandosi ai rilievi precedenti, i margini di errore e la variabilità tra le rilevazioni mostrano che le percentuali non sono nette. Le differenze tra sondaggi indicano fluttuazioni rapide dell’opinione pubblica in funzione degli sviluppi sul terreno e delle comunicazioni istituzionali. Rispetto a crisi storiche come l’11 settembre o l’inizio della guerra in Iraq, l’attuale approvazione appare più contenuta e meno uniforme.

I sondaggi pubblicati il 02/03/2026 registrano un sentimento pubblico scettico e diviso. Il consenso all’azione militare risulta limitato e condizionato dalle possibili conseguenze pratiche, con distinti orientamenti tra gli schieramenti politici e una diffusa preoccupazione per i rischi umani ed economici. Ulteriori rilevazioni serviranno a verificare se queste tendenze si confermano o si attenuano.