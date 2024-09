Sonia Bruganelli conferma la sua partecipazione al programma di ballo di Milly Carlucci, non in cerca di notorietà, ma perché l'offerta economica e le condizioni contrattuali erano soddisfacenti: «Essere pagata per ballare non è male».

Sonia Bruganelli sarà una delle protagoniste della nuova stagione di Ballando con le Stelle su Rai 1. Durante una conferenza stampa, ha dichiarato di aver accettato di partecipare allo show di ballo di Milly Carlucci principalmente per motivi economici, precisando che non tutte le persone partecipano solo per la fama. La sua autenticità è stata evidente durante l'intervista.

Sonia Bruganelli è tra le figure di spicco della nuova stagione di Ballando con le Stelle su Rai 1. Durante la conferenza stampa, quando le è stato chiesto perché avesse scelto di unirsi allo spettacolo di ballo di Milly Carlucci, che inizierà su Rai 1 sabato 28 settembre, ha risposto apertamente. «Mi pagano, il contratto è soddisfacente, non siamo tutti qui solo per la fama», ha dichiarato. Durante l’intervista, Sonia non ha nascosto la sua autenticità, una qualità per cui è spesso apprezzata.