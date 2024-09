Sonia Bruganelli ha accettato l'invito di Milly Carlucci a partecipare a "Ballando" non per la ricerca della celebrità, ma per una questione di compenso.

Sonia Bruganelli ha confessato di aver accettato di partecipare a Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci, principalmente per il compenso offerto, e non per cercare fama o gloria. Ha affermato durante la conferenza stampa dell'episodio inaugurale, andato in onda il 28 settembre, che non tutti i partecipanti sono mossi dalla ricerca di gloria. Bruganelli è tra i volti più attesi della nuova edizione del programma.

Sonia Bruganelli ha ammesso di aver accettato di partecipare a Ballando con le Stelle organizzato da Milly Carlucci perchè viene remunerata per farlo, non per cercare fama o gloria. La ex moglie di Paolo Bonolis ha sottolineato che il compenso offerto non è male e ha affermato in modo schietto durante la conferenza stampa del puntata inaugurale di Ballando con le Stelle su Rai 1, in onda il 28 settembre, che non tutti i partecipanti sono lì per la gloria. Sonia Bruganelli è uno dei volti più attesi dell’edizione appena arrivata.