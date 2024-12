Una casa condivisa e una vita rinnovata

Sonia Bruganelli, nota produttrice e personaggio televisivo, ha recentemente aperto le porte della sua casa, rivelando un aspetto inedito della sua vita quotidiana. Nonostante la separazione da Paolo Bonolis, il legame tra i due rimane forte, tanto che continuano a condividere momenti familiari. I due appartamenti, situati in un condominio a Ponte Milvio, sono collegati da una porta comunicante, permettendo a Sonia di mantenere una connessione costante con l’ex marito e i loro figli.

La Bruganelli ha spiegato che, sebbene ora goda di spazi di privacy, i pasti continuano a essere un momento di unione. “Pranzi e cene si svolgono nella casa di famiglia, mentre qui vivo la mia intimità”, ha dichiarato, sottolineando come le abitudini familiari siano rimaste inalterate nonostante i cambiamenti nella loro vita.

La lettura come rifugio

Un altro aspetto interessante della vita di Sonia è la sua passione per la lettura. Negli ultimi tempi, ha confessato di essersi allontanata dai libri a causa dell’uso eccessivo dei social media. Tuttavia, ora sta cercando di disintossicarsi da questa dipendenza e ha ritrovato il piacere di immergersi nella letteratura. “In media leggo circa cinque libri al mese”, ha rivelato, aggiungendo che i libri sono sempre i primi oggetti che mette in valigia quando parte per le vacanze.

La casa di Sonia non è solo un luogo fisico, ma anche un rifugio emotivo. La produttrice ha affermato che la sua dimora rappresenta un percorso di crescita personale e di introspezione, un luogo dove può rifugiarsi e dedicarsi a se stessa e ai suoi interessi.

Nuove relazioni e rispetto reciproco

Parlando della sua nuova relazione con Angelo Madonia, Sonia ha chiarito che non cerca una convivenza. “Con un nuovo compagno non cerco la quotidianità, non ho bisogno di portare un altro affetto dentro casa”, ha affermato, evidenziando l’importanza di mantenere il rispetto reciproco con Paolo. Nonostante la vicinanza fisica, ha sottolineato che le vite dei due ex coniugi sono ben distinte e che il confronto avviene principalmente per il bene dei figli e per questioni lavorative.

In questo nuovo capitolo della sua vita, Sonia Bruganelli dimostra di saper gestire con equilibrio le relazioni familiari e personali, creando un ambiente sereno per i suoi figli e per se stessa. La sua storia è un esempio di come sia possibile affrontare i cambiamenti con grazia e determinazione, mantenendo sempre al centro i legami più importanti.