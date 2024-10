Sonia Bruganelli vive ad una porta di distanza dall’appartamento dell’ex marito Paolo Bonolis. I dettagli della casa descritti in una diretta Instagram.

Sonia Bruganelli e la porta dell’appartamento di Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli, nella giornata di oggi, ha effettuato una diretta social per replicare alle accuse ricevute da quando è diventata una protagonista di Ballando con le Stelle 2024. Tuttavia, ha rotto il silenzio anche in merito alla casa condivisa con l’ex Paolo Bonolis.

La donna ha mostrato per la prima volta la porta che collega il suo appartamento con quello dell’ex marito: si affaccia sul suo salone e le permette di raggiungere la stanza della figlia Silvia, 22enne, che ha deciso di vivere con il padre.

Le dichiarazioni di Sonia Bruganelli sul dettaglio della casa

“Là c’è quella porta bianca, doppia porta. Dopo quella porta bianca c’è la stanza di mia figlia Silvia, che è nella casa del papà, ma se la apro c’è Silvia”, ha dichiarato indicando il dettaglio dell’appartamento in questione.

Infine, non le ha mandate a dire a coloro che in passato avevano criticato in maniera superficiale la scelta di lasciare la figlia con il papà: