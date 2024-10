Paolo Bonolis ha sorprendentemente condiviso un post su Instagram, dove appare insieme ai suoi figli e alla sua ex consorte Sonia Bruganelli. A corollario dell’immagine, ha scritto una riflessione rasserenante, sottolineando come, tra due coniugi, possano verificarsi eventi imprevisti, ma il legame genitoriale, soprattutto quando si hanno figli, resta sempre forte. Questo gesto del conduttore sembra essere un supporto per la produttrice televisiva, e risalta in un momento in cui Sonia ha ricevuto molte critiche per le sue performance a “Ballando con le Stelle”. Infatti, numerosi utenti hanno espresso giudizi negativi su di lei, definendola falsa, arrogante e ipocrita.

La solidarietà di Bonolis

Bonolis ha commentato l’immagine con una citazione: “La vita ci offre tante possibilità, sta a noi dargli un significato. Le scelte degli adulti hanno una loro importanza, ma il legame genitoriale e l’amore che proviamo per i figli ci unisce ogni giorno. Tutto il resto è noia, non gioia (citazione di un mio amico, Franco)”.

Il presentatore dimostra quindi la sua solidarietà verso Sonia, presumibilmente per sostenerla pubblicamente in un momento difficile. Inoltre, questa azione risponde a chi si è interrogato su come Bonolis abbia potuto tollerare la Bruganelli per tanto tempo. Infine, secondo quanto trapelato in interviste precedenti, sarebbe stata Sonia a prendere la decisione di porre fine al loro matrimonio.

L’apprezzamento dei fan

Con il recente post, Bonolis ha chiaramente voluto far sapere che non prova alcun risentimento nei confronti della sua ex partner. La sua immagine di famiglia e le dichiarazioni del conduttore hanno subito attirato l’attenzione di numerosi fan, i quali hanno elogiato Bonolis per il suo comportamento. Molti hanno sottolineato come, in questo frangente, abbia mostrato eleganza e sensibilità. In un contesto in cui spesso si vedono vendette e comportamenti meschini dopo la rottura di una relazione, la presenza di figure come Paolo Bonolis è davvero apprezzabile. Applausi a lui!