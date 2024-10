Sonia Bruganelli, ormai ex di Paolo Bonolis, rompe il silenzio e si mette a disposizione dei fan senza maschere. Ecco le sue parole tra le lacrime sui social.

Sonia Bruganelli in lacrime sui social

Sonia Bruganelli ha effettuato una diretta social per replicare alle tante accuse che le stanno arrivando da quando è diventata una protagonista di Ballando con le Stelle 2024:

Inoltre, Bruganelli ha aggiunto:

“Mi si chiede di essere me stessa di provare a lasciarmi andare però mi si chiede di essere comunque quella che è arrivata in qualche modo e mi si accusa di essere stata una persona molto aggressiva nei miei trascorsi”.

La concorrente, in coppia con Carlo Aloia, protagonista di accese discussioni con Selvaggia Lucarelli, si è scusata pubblicamente anche con Mariotto per quanto accaduto nell’ultima puntata.

“Mi ero ripromessa di non tirare dentro cose personali. Ho sbagliato, ho chiesto scusa a Mariotto perché non era il mio ruolo essere così. Ho sbagliato, lì non mi sono piaciuta. È stato brutto”.