Ancora scintille nello studio di Ballando con le Stelle: Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli non se le mandano a dire

Ieri sera, sabato 12 ottobre, è andata in onda la terza puntata di Ballando con le Stelle 2024 e, come accaduto nei precedenti appuntamenti, non è mancato lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli. Ecco cos’è successo tra la giurata e la concorrente.

Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli: un nuovo scontro

Le due venivano da un precedente scontro in diretta tv avvenuto la scorsa settimana, ma nei giorni successivi non sono mancate le stoccate sui social e nelle interviste.

Dopo l’esibizione di ieri, Sonia ha nuovamente accusato la Lucarelli di averle mancato di rispetto con i suoi giudizi, perché “come mamma” si è sentita in difficoltà nei confronti della figlia che la guardava da casa.

A questo punto è partito il botta e risposta tra le due:

“Ma non rimarrebbe turbata anche se ti vedesse”, ha sottolineato Lucarelli.

“Mi vedo turbata io”, ha continuato Bruganelli, spiegando di non sentirsi a suo agio nel rivedersi mentre balla.

“Allora usi tua figlia per schermarti? Non è bello. Hai detto che ci sarebbe rimasta male”, ha attaccato la giornalista.

La Bruganelli, dal suo canto, ha spiegato che non usa la figlia, ma come mamma si è sentita in difficoltà.

“Non mi interessa la lite, ti vedo tanto confusa. La volta scorsa ti avevo fatto un complimento dicendo che sei una donna di personalità. Ti vedo molto confusa, adegui il tuo personaggio in base a quello che pensi ti convenga fare al momento. Per insultare tutti al Grande Fratello non avevi difficoltà”, ribatte Lucarelli.

“Ma che ti ho fatto? Cos’è questo atteggiamento?” ha esclamato Bruganelli, manifestando il suo disappunto per le dure critiche ricevute dalla giurata.

La Lucarelli è certa di una cosa, alla concorrente non conviene parlare solo del ballo, perché tra gli ultimi della lista.

Sonia Bruganelli e l’attacco di Fabio Canino

Come se non bastasse lo scontro acceso con Selvaggia Lucarelli, Sonia Bruganelli nel corso della terza puntata ha dovuto rispondere a un nuovo attacco da parte di Fabio Canino.

Quest’ultimo si stava chiedendo per quale motivo la 50enne romana avesse deciso di mettersi in gioco nel talent di Rai1, scartando l’ipotesi che avesse bisogno di denaro visto che è “milionaria”. Tuttavia, la concorrente non è apparsa felice di questa affermazione e ha replicato:

“Non sono milionaria”

Nonostante ciò, Canino non è apparso convinto della risposta e ha incalzato: