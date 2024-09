Sono state rivelate le prime coppie per la competizione di Ballando con le stelle, tra cui quelle di Bianca Guaccero, Federica Nargi, Francesco Paolantoni e Luca Barbareschi.

Gli abbinamenti per la nuova stagione di Ballando con le Stelle sono stati annunciati: Bianca Guaccero danzerà con Giovanni Pernice, Federica Nargi con Luca Favilla, Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina e Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli. Bianca Guaccero ha incontrato il suo partner Giovanni Pernice in una sala da ballo, mentre Federica Nargi ha conosciuto Luca Favilla in un incontro emozionante. Infine, Francesco Paolantoni ha incontrato la sua partner Anastasia Kuzmina in una sala prove, mentre Luca Barbareschi si è incontrato con Alessandra Tripoli in una situazione divertente.

Gli abbinamenti iniziali per la nuova stagione di Ballando con le Stelle sono stati rivelati: Bianca Guaccero farà coppia con Giovanni Pernice, mentre a Federica Nargi è stato affiancato il danzatore professionista Luca Favilla. Inoltre, Francesco Paolantoni sarà in coppia con Anastasia Kuzmina e Luca Barbareschi si esibirà con Alessandra Tripoli. L’attesa per la prima puntata del programma guidato da Milly Carlucci e Paolo Belli, che debutterà il 28 settembre, è quasi al termine. Negli imminenti giorni, saranno annunciati anche gli altri duetti e alcuni scommettono che potrebbero svilupparsi affinità sentimentali o, persino, amori tra i concorrenti e gli istruttori. Questo non rappresenterebbe la prima volta. Bianca Guaccero ha incontrato Giovanni Pernice, il suo allenatore nella competizione, in una sala da ballo. La presentatrice, vestita con eleganza casual e i capelli ordinatamente raccolti, ha stretto la mano al suo maestro con un sorriso. Federica Nargi ha invece conosciuto Luca Favilla in un incontro pieno di scintille. Infine, è stata rivelata anche la terza coppia della nuova stagione del programma: Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina.

L’incontro tra il comico di Napoli e la danzatrice proveniente dall’Ucraina si è svolto nella sala prove, tra risate e divertimento. La danzatrice ha fatto il suo ingresso con un grande sorriso e ha subito abbracciato l’attore che le ha risposto con una battuta: «Sarei il ballerino dei tuoi sogni, se solo fossi all’altezza dei tuoi desideri!» ma a sorpresa Anastasia ha confermato che lo è davvero. Si sono quindi scambiati un altro abbraccio. Quando è stato il turno di Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, Luca ha aperto e subito richiuso la porta dell’aula di danza, il che ha spinto Alessandra Tripoli a farne una battuta dicendo: «Eccoci partiti alla grande!». Tra il maestro e l’allievo c’è stato un caloroso stretta di mano e l’insegnante ha chiesto a Luca come si sentisse, assicurandosi che il percorso di apprendimento che stavano per intraprendere sarebbe stato affrontato con passi graduali e misurati.