Sophia Loren svela la ricetta della sua insalata di riso: ecco come prepararla

Sophia Loren svela la ricetta della sua insalata di riso: ecco come prepararla

Sophia Loren ha presentato la ricetta della sua insalata di riso nel libro "In cucina con amore"

Sophia Loren, icona di bellezza internazionale, ha dimostrato negli anni di possedere notevoli talenti. Questa volta, si è dilettata in cucina, presentando un’insalata di riso che fa venire l’acquolina in bocca.

L’insalata di riso di Sophia Loren

La star del cinema ha offerto una variante gustosa e originale di un classico dell’estate. La ricetta è raccolta nel suo libro “In cucina con amore” ed evoca i sapori freschi e aromatici della Costiera sorrentina.

Gli ingredienti

Gli ingredienti freschi e selezionati prendono le distanze dalla classica giardiniera, offrendo qualcosa di nuovo e gustoso. Per preparare questa delizia, servono 500 g di riso, 150 g di tonno, 150 g di groviera, 100 g di olive verdi, 4 pomodori, 2 carote, 1 cuore di sedano, 3 uova sode, 1 limone, prezzemolo, basilico, olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

La preparazione

La preparazione inizia con la cottura del riso al dente in abbondante acqua salata. Una volta scolato, va raccolto in una zuppiera e mescolato con tonno, groviera a cubetti, sedano, pomodori e carote. Si aggiungono poi le olive e due delle tre uova sode tagliate a pezzetti, insieme al prezzemolo e al basilico tritati. Il tutto va condito con un filo d’olio extravergine d’oliva, succo di limone, sale e pepe. L’ultimo tocco è la guarnizione con l’altro uovo sodo tagliato a fettine. Un piatto semplice, ma ricco di sapori, che promette di diventare un must della vostra tavola estiva.