Sophia Loren di nuovo in pubblico dopo la brutta caduta

La brutta caduta sembra non aver minato la salute di Sophia Loren che è apparsa in ottima forma.

Nel corso di una delle sue rare apparizioni in pubblico, Sophia Loren (89 anni) si è fortunatamente mostrata in ottima forma, nonostante la brutta caduta subita qualche tempo fa. La celebre attrice partenopea si è recata a mangiare presso il ristorante Cipriani di Beverly Hills in compagnia del figlio e di alcuni amici. Oltre alle condizioni fisiche, anche lo stato d’animo della Loren è apparso molto buono.

Sophia Loren: la caduta in Svizzera

Sophia Loren ha subito una brutta caduta in Svizzera lo scorso settembre. L’attrice è caduta nel bagno della sua dimora fratturandosi il femore e varie parti dell’anca. Adesso però sembra essersi ripresa del tutto.

Più affascinante che mai

Alla soglia dei 90 anni, Sophia Loren appare sempre più bella, elegante e affascinante che mai. L’attrice campana ha incantato Beverly Hills, mostrandosi in compagnia del figlio, il regista Edoardo Ponti. I due stavano mangiando presso il ristorante Cipriani in un pranzo di famiglia.

Come era vestita?

Sophia Loren è apparsa in gran forma, mostrando un look leopardato che ha fatto immediatamente parlare di sé. Una conferma questa che il brutto incidente domestico è solamente un ricordo. Ricordiamo come dal 7 al 13 giugno presso il Lincoln Center sarà proposta una retrospettiva di suoi 13 film.