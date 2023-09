L’operazione a cui è stata sottoposta Sophia Loren, dopo l’incidente domestico di qualche giorno fa in cui ha riportato alcune fratture all’anca, ha avuto esito positivo.

Gli aggiornamenti sullo stato di salute della diva sono stati forniti direttamente dal profilo Instagram della sua catena di ristoranti, che comunicano: “Fortunatamente tutto è andato per il meglio e la Signora tornerà prestissimo con noi“.

Sophia Loren, 89 anni appena compiuti, si trova ricoverata in una clinica di Ginevra.

Leggi anche: Nikita Pelizon nella bufera: il corso motivazionale “non a scopo di lucro” costa 457 euro

Il messaggio sui social

Il personale della catena di ristoranti, inaugurata nel 2021, sui propri canali social ha aggiornato i fans della Loren sulle sue condizioni: “Dovrà osservare un breve periodo di convalescenza cui seguirà un percorso per la riabilitazione. Tutto il team di Sophia Loren Restaurant coglie l’occasione per augurarle una prontissima guarigione“.

Rinviata l’inaugurazione del locale

A subire dei cambiamenti è stata l’agenda della Loren che, proprio a causa del periodo di convalescenza, non potrà essere presente all’inaugurazione del quarto locale a Bari prevista inizialmente per il 26 settembre, ma che è stata rimandata, a data da destinarsi, per permettere alla Loren di riprendersi completamente.

In quell’occasione, la diva avrebbe anche ricevuto la cittadinanza onoraria dall’amministrazione locale.

Leggi anche: Ilary Blasi riceve il tapiro d’oro: “Siete sicuri sia per me? Ho dei dubbi…”