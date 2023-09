Ilary Blasi riceve il tapiro d'oro: "Siete sicuri sia per me? Ho dei dubbi..."

Ilary Blasi ha ricevuto il primo tapiro d’oro di Striscia della “stagione” e, dopo essersi mostrata in auto con il premio consegnatole da Valerio Staffelli, ha lanciato una frecciatina.

Ilary Blasi: il tapiro d’oro

A quanto pare Valerio Staffelli ha consegnato il suo primo tapiro d’oro della nuova stagione di Striscia a Ilary Blasi e a seguire la stessa conduttrice si è mostrata in auto con il premio del noto Tg Satirico e ha detto: “Eccolo qui, fresco, fresco, il tapiro me l’ha portato Valerio Staffelli. Ma mi viene un dubbio: Valerio sei sicuro che sia per me? Io qualche dubbio ce l’avrei!”.

In tanti si chiedono se il premio non le sia stato consegnato per via delle recenti vicissitudini che hanno interessato lei e l’ex marito, Francesco Totti. Pochi giorni fa lo stesso ex calciatore è stato paparazzato mentre assisteva a una partita del figlio Cristian insieme a Noemi Bocchi e, una loro amica comune, mostrava loro le stories della stessa Ilary Blasi. La questione ha presto fatto il giro della rete e in tanti credono che Ilary Blasi non abbia perso occasione per scagliare contro i due una frecciatina. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? Al momento per saperne di più non resta che attendere la messa in onda del nuovo servizio di Striscia.