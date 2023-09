Nikita Pelizon nella bufera: il corso motivazionale "non a scopo di lucro" costa 457 euro

Nikita Pelizon nella bufera: il corso motivazionale "non a scopo di lucro" co...

L’ex vincitrice del GF Vip Nikita Pelizon è finita in una bufera via social a causa di un suo corso motivazionale promosso sui social e che a suo dire sarebbe “senza scopo di lucro”.

Nikita Pelizon: il corso motivazionale

Attraverso un post via social Nikita Pelizon si è proposta come mental coach attraverso un corso online che a suo dire sarebbe “senza scopo di lucro” ma che lei stessa venderebbe alla bellezza di 427 euro.

“Per quanto riguarda costi e prezzi, non obbligo nessuno a comprare questo percorso interiore. L’ho fatto perché non riuscivo più a seguire tutte le persone che mi facevano domande molto simili. Ho deciso che il mio tempo ha valore, non è gratis. Sì, posso aiutare ma fino a un certo punto. Se inizio a risponde a tutti i messaggi, finisco per non avere più una vita. Diventerebbe un lavoro e dato che studio queste tematiche da anni ho desiderato renderle possibili per tutti”, ha specificato Nikita, che ovviamente non ha nessuna qualifica relativa alla materia che propone di affrontare a mezzo social, e che hanno a vedere soprattutto con la salute psicologica.

“Vi spiegherò proprio come io sono passata da essere insicura per i traumi del passato a essere intrappolata in me stessa. Finalmente vi trasformerete nelle persone che avete sempre voluto, in persone con un’autostima pazzesca.”

Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla questione e si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e soprattutto se Nikita replicherà alle polemiche sul suo conto. Al momento l’ex vincitrice del GF Vip non ha replicato in merito alla vicenda e in tanti sui social l’hanno riempita di critiche.