Sophie Codegoni è tornata a Verissimo per condividere come si è evoluta la sua vita un anno dopo la rottura con Alessandro Basciano, il suo ex compagno e padre della figlia Celine. La coppia si era separata a causa di gravi accuse di tradimento e abusi psicologici. Durante il programma, l’influencer ha parlato del suo attuale rapporto con Basciano e ha svelato la verità riguardo a un presunto flirt con l’attore spagnolo Aaron Piper, avvistato insieme a lei alcune settimane fa.

Riguardo al legame con Alessandro Basciano

Sophie ha spiegato: «Con Alessandro? La situazione è serena. Abbiamo trovato un modo per collaborare pacificamente per il bene della nostra bambina. Ci incontriamo e ci concediamo anche delle cene in famiglia. Oggi ci vogliamo bene e ci rispettiamo punpo. È il padre di nostra figlia, quindi è importante lasciare da parte il passato. L’amore tra di noi? Attualmente non siamo una coppia, ma semplici genitori che si vogliono bene. La nostra priorità è nostra figlia».

Sophie ha accennato anche a un tentativo di riavvicinamento

«Quando si forma una famiglia si cerca sempre di mantenerla unita, ma ora è tutto diverso. Ho il mio percorso e lui il suo. Siamo consapevoli di essere due genitori che si stimano e rispetto. La cosa che mi rende più felice è vedere Celine sorridere e sentirla serena».

Le difficoltà recenti con Celine

Nei giorni scorsi, Celine ha affrontato un momento critico a causa di un’influenza molto forte che ha comportato convulsioni. Sophie ha dichiarato: «Ora sta meglio, ma ha passato un periodo davvero difficile. Non eravamo abituati a vedere convulsioni in bambini così piccoli. Oggi siamo più sereni, ma l’ansia ci ha uniti: io, Alessandro e mia madre eravamo molto preoccupati».

La sensazione di essere madre

Sophie ha condiviso le sue impressioni sulla maternità: «Non mi sento come una ventenne, ma ci sono momenti con le amiche in cui mi sento più libera. Tuttavia, sento sempre la mancanza di mia figlia Celine. Quest’estate ho provato a prendermi una settimana di vacanza da sola, ma dopo solo tre giorni ho contattato mia madre e sono tornata a casa».

Aspetti della vita amorosa e Aaron Piper

Sophie ha chiarito la sua situazione romantica: «Non sto pensando a un nuovo rapporto. Adesso, la mia priorità è rivolta a me stessa, a mia figlia e al lavoro. Per quanto riguarda pretendenti? Non ne noto molti nel mio giro attuale. Al momento non c’è nessuno». Ha anche parlato del presunto flirt con Aaron Piper: «C’è sempre una parte di verità in quello che si legge, ma di solito non è il quadro completo. Lo conosco, è una persona piacevole, ma ci sono state molte più chiacchiere di quanto sia realmente accaduto».

Riflessioni sulla chirurgia estetica

Infine, Sophie ha affrontato il tema della chirurgia estetica: «Non ho mai esagerato, ma ho perso un po’ il controllo. A quindici anni non si ha la maturità necessaria per fermarsi e si desidera sempre di più. Le mie prime esperienze con le labbra sono avvenute quando ero piccola, con il consenso dei miei genitori. Attualmente ho rimosso quasi tutto. Non sono contraria alla chirurgia estetica, ma è fondamentale amarsi prima e migliorarsi senza mai perdere il controllo. Sono riuscita a salvarmi in tempo».