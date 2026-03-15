Sospese sanzioni sul petrolio russo: impatto su mercati e alleati

Decisione temporanea di Trump scuote mercati, alleati e rotte marittime: ecco perché pesa

La Casa Bianca ha annunciato una sospensione temporanea delle sanzioni sul petrolio russo per cercare di arginare l’impennata dei costi energetici. Il presidente Trump ha spiegato che la misura risponde alla necessità che ci sia petrolio disponibile sul mercato mondiale, ribadendo che le misure imposte nel 2026 saranno ripristinate non appena la crisi sarà terminata. La decisione, presa in un contesto di forti oscillazioni del greggio, ha subito suscitato reazioni contrastanti tra partner internazionali, operatori di mercato e leader politici.

Il contesto economico è teso: il Brent è tornato sopra i 100 dollari al barile e i futures sul petrolio mostrano rialzi significativi rispetto all’inizio del conflitto, con effetti negativi sulle Borse. Secondo il Tesoro, fino all’11 aprile i Paesi potranno acquistare il petrolio russo già in navigazione; nel mondo si stima che siano in mare circa 124 milioni di barili, mentre il blocco dello Stretto di Hormuz ha tolto dal mercato circa 10 milioni di barili al giorno. Questi numeri spiegano la fretta di Washington di trovare misure tampone.

Motivazioni strategiche e dichiarazioni ufficiali

Da Washington la spiegazione ufficiale è che si tratta di una misura «mirata e temporanea» pensata per non fornire un beneficio significativo al governo russo, come sostenuto dal segretario al Tesoro Scott Bessent. Tuttavia la scelta è stata letta diversamente dagli alleati europei, che temono una perdita di coerenza nella pressione su Mosca e un possibile rafforzamento delle risorse finanziarie a disposizione della Russia per proseguire il conflitto in Ucraina. Nel frattempo Putin ha accolto con favore l’apertura, invitando ad andare oltre, mentre Trump ha rilanciato l’idea che il Cremlino sarebbe disponibile a un accordo se Kiev lo volesse.

Divergenze tra alleati

Più fonti europee hanno definito la mossa un errore strategico: l’Unione europea è stata infatti la più colpita dall’interruzione delle forniture energetiche e teme conseguenze politiche ed economiche. Analisti indipendenti sottolineano che, oltre all’impatto finanziario, la decisione ha un peso psicologico, apparendo come un premio per Mosca proprio mentre emergono segnalazioni di aiuti russi all’Iran in termini di intelligence e tecnologia per droni. Sul fronte interno, alcuni leader del Golfo e altri partner regionali esprimono preoccupazione per la presunta mancanza di una strategia coerente di Washington.

La leva dello Stretto di Hormuz e le conseguenze energetiche

Il controllo o la messa sotto pressione dello Stretto di Hormuz è la carta che il regime iraniano sta usando per alterare i flussi energetici globali. Le alternative logistiche, come oleodotti diversi, possono compensare quasi il 50% del normale transito, mentre l’Agenzia Internazionale dell’Energia ha mobilitato riserve che coprirebbero la restante parte per circa due mesi, riducendo temporaneamente lo shock. Tuttavia il gas liquefatto resta vulnerabile perché non esistono stoccaggi equivalenti, con possibili impatti sul prezzo del gas e sui costi industriali.

Costi militari e capacità di intelligence

Un ulteriore elemento di fragilità emerso nelle valutazioni è la minore capacità informativa del Pentagono dopo alcuni cambiamenti nel settore privato: licenziamenti di esperti avvenuti all’inizio del 2026 hanno complicato alcune previsioni operative, secondo commentatori che hanno seguito le vicende. Sul fronte militare, il Pentagono ha stimato un consumo rilevante di munizioni e materiali valutato in circa 5,6 miliardi di dollari, un fattore che alimenta riflessioni sui costi di una escalation prolungata.

Scenari geopolitici e prossime mosse

Le possibili traiettorie sono diverse e tutte cariche di rischio: dalla riapertura di canali di negoziazione che vedano Mosca come mediatore, fino a un prolungamento delle tensioni che grava sui mercati e sulle economie nazionali. Trump ha affermato che gli Stati Uniti forniscono informazioni anche all’Ucraina e ha escluso la necessità di aiuti esterni per intercettare droni, chiarendo che l’ultima fonte da cui temere assistenza sarebbe Kiev. Questa retorica influenza il quadro politico interno e le relazioni con gli alleati.

In chiusura, la misura rimane formalmente temporanea ma apre interrogativi di lungo periodo: il ritorno alle sanzioni del 2026 è legato al termine di una crisi la cui durata è incerta, mentre i mercati, le esigenze energetiche e le tensioni nella regione del Golfo restano fattori che potrebbero richiedere ulteriori aggiustamenti. Monitorare l’evoluzione dello Stretto di Hormuz, le decisioni di Bruxelles e le mosse di Mosca e Teheran sarà cruciale per capire se la scelta di oggi attenuerà davvero la crisi o ne genererà di nuove.