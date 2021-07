Sostanze d’Autore, dove letteratura e new media s’incontrano

Roma, 21 lug. (askanews) – Reading, musica e talk per premiare l autorialità indipendente: è l’obiettivo di Sostanze D Autore, andato in scena a Roma Incontra il Mondo nell’ambito della rassegna “Dialoghi al tramonto”.

Sostanze d Autore si propone di far incontrare arti letterarie, spettacolo dal vivo e nuovi media: galassie comunicative apparentemente distanti che si intrecciano grazie alle letture, alla musica e ai premi speciali previsti dal concorso, ideato e promosso dall Associazione di promozione sociale e culturale Teatro L Avvelenata, per dare voce ai nuovi talenti letterari di tutte le età.

Amelia Di Corso, autrice e regista, presidente di L’Avvelenata:

“Abbiamo notato che soprattutto durante la pandemia sono aumentati notevolmente i lettori, i fruitori di audiolibri o di podcast, e abbiamo pensato di valorizzare i nuovi autori e i nuovi testi attraverso la conversione delle opere in nuovi media, come video trailer, interviste online e soprattutto il nostro podcast letterario L’Avvelenata, per cercare di avvicinare le persone e gli ascoltatori da casa alle arti letterarie”.

Fra i vincitori, primi classificati Matteo Verzì con I cinquecento di Raffaello per la categoria racconti inediti giovani e Deborah D Addetta con Kit ltést per la categoria racconti inediti adulti. Per i racconti già editi, Mattia Cecchini con Sconfitte, e per la poesia, Ada Aversano con Terra Straniera. Il premio della Critica “Overdose di Cultura” è andato invece a Selene Pascasi con “La mia anima è vento”.

I tre testi che entreranno a far parte del Podcast Letterario L’Avvelenata sono: Fortunale di Moleskina, T’aspettavo dall’altra parte della strada di Francesco Marioni e Il canovaccio di Biagio Iacovelli.

Il medium del podcast è stato scelto in particolare dall Avvelenata in virtù dell’interesse che sta suscitando nel pubblico in questi ultimi anni: secondo un’indagine Nielsen nel 2020 i fruitori di podcast sono stati il 15% in più rispetto all’anno prima, per un totale di 13,9 milioni.

Durante Sostanze d’Autore non sono mancati i momenti musicali: fra nuove proposte cantautoriali e accompagnamenti alle letture, si sono esibiti Edoardo Basile, Revif, Paola Cultrera, Nicola Linfante, Giulia Bianco, Massimo Cantisani e Daniele Raggi.