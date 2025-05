Un quadro allarmante del sistema carcerario

A dieci anni dalla conclusione della gestione commissariale, il sistema carcerario italiano si trova ad affrontare una situazione di grave sovraffollamento. Secondo l’analisi della Corte dei conti, le regioni più colpite da questa emergenza sono Lombardia, Puglia, Campania, Lazio, Veneto e Sicilia. I dati forniti dal Ministero della Giustizia confermano che le condizioni all’interno degli istituti penitenziari sono ai limiti della sostenibilità, richiedendo interventi immediati e strutturali.

Interventi necessari e ritardi preoccupanti

Il documento “Infrastrutture e digitalizzazione: Piano Carceri”, approvato dalla Sezione centrale di controllo, mette in luce non solo la necessità di creare nuovi posti detentivi, ma anche la mancata realizzazione di numerosi interventi già programmati. La Corte dei conti sottolinea l’urgenza di completare i lavori di manutenzione straordinaria per migliorare le condizioni igienico-sanitarie e di trattamento dei detenuti. Le cause di questi ritardi sono molteplici: inadempienze contrattuali, cambiamenti nelle esigenze detentive e carenze nei finanziamenti sono solo alcune delle problematiche che ostacolano il progresso.

Principi fondamentali da rispettare

Un aspetto cruciale evidenziato dai giudici contabili è l’importanza di applicare il principio dell’individualizzazione della pena. Questo principio richiede che i detenuti siano collocati in strutture adeguate in base alla loro condizione giuridica e alle necessità trattamentali. La Corte dei conti raccomanda all’Amministrazione di predisporre stime realistiche dei costi e di pianificare efficacemente le risorse necessarie per garantire che gli interventi siano coerenti con gli standard minimi europei e internazionali.

Il ruolo del nuovo Commissario straordinario

Il nuovo Commissario straordinario ha il compito di affrontare le criticità emerse dall’indagine e di garantire un monitoraggio attento degli interventi. È fondamentale rispettare i cronoprogrammi procedurali e finanziari per evitare ulteriori ritardi e problematiche operative. La situazione attuale richiede un approccio strategico e coordinato, in grado di rispondere alle esigenze urgenti del sistema penitenziario italiano.