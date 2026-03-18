Space 11 nomina l’ex dirigente NASA Dr.ssa Camille Wardrop Alleyne nel Global Space Advisory Board

New York/Los Angeles, xx marzo 2026 – Space 11 ha annunciato oggi la nomina dell’ex dirigente senior della NASA, la Dr.ssa Camille Wardrop Alleyne, come Consulente Strategico e membro del Global Space Advisory Board. L’ingegnere aerospaziale, riconosciuta a livello internazionale, entra a far parte dell’azienda mentre questa continua a costruire una prestigiosa rete di astronauti, scienziati e pionieri dell’industria spaziale per guidare la propria strategia di lungo periodo all’intersezione tra esplorazione spaziale, tecnologie avanzate e media.

La Dr.ssa Alleyne porta con sé quasi trent’anni di esperienza nelle più avanzate iniziative della NASA nel campo del volo umano e dell’esplorazione spaziale. Durante la sua carriera ha ricoperto numerosi ruoli di leadership senior, contribuendo alla direzione strategica di programmi che stanno plasmando il futuro dell’esplorazione umana dello spazio e della commercializzazione dello spazio.

Tra i suoi incarichi alla NASA, la Dr.ssa Alleyne ha lavorato presso la Science Mission Directorate contribuendo alla supervisione di un ampio portafoglio di missioni che spaziano dalle scienze della Terra alla scienza planetaria, dall’eliofisica all’astrofisica. Ha inoltre ricoperto ruoli di leadership in iniziative dedicate allo sviluppo dell’economia commerciale dell’orbita terrestre bassa e della Luna, e ha contribuito a importanti programmi di esplorazione, tra cui il veicolo spaziale Orion, progettato per trasportare astronauti oltre l’orbita terrestre verso la Luna e, in futuro, verso Marte.

Oltre alla sua esperienza nel settore pubblico, la Dr.ssa Alleyne è fondatrice e CEO di Arusha Space, una società focalizzata sullo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale e sistemi autonomi per missioni spaziali, ed è anche fondatrice della Brightest Stars Foundation, un’organizzazione dedicata a sostenere e incoraggiare le giovani donne a intraprendere carriere nelle scienze, nell’ingegneria e nella tecnologia.

In Space 11, la Dr.ssa Alleyne fornirà consulenza strategica di alto livello al fondatore Andrea Iervolino, al senior management e al Consiglio di Amministrazione sulle strategie di esplorazione spaziale, sullo sviluppo di programmi aerospaziali e sulla convergenza tra scienza spaziale e innovazione nei media.

La Dr.ssa Alleyne si unisce a Bert Ulrich, Executive Vice President of Production Development and Communications, che ha lavorato per oltre vent’anni alla NASA come referente multimediale per Hollywood, coordinando collaborazioni tra l’agenzia e importanti produzioni cinematografiche e televisive. Si unisce inoltre all’ex astronauta NASA Scott Kelly, consulente del prossimo film della società “I See You”, e all’ex Chief Scientist della NASA Dr. James L. Green, recentemente nominato Consulente Strategico del Global Space Advisory Board di Space 11.

L’azienda sta attualmente sviluppando il film “I See You”, un ambizioso progetto cinematografico ambientato nello spazio e concepito per includere scene girate in condizioni reali di microgravità. La produzione mira a combinare il filmmaking tradizionale con riprese effettuate durante voli spaziali umani, offrendo un livello di realismo senza precedenti nella rappresentazione della vita in orbita.

La Dr.ssa Camille Wardrop Alleyne ha dichiarato:

“È un onore entrare a far parte del Global Space Advisory Board di Space 11 in un momento così entusiasmante per il settore spaziale. Stiamo entrando in una nuova era in cui governi, industria privata e nuovi settori creativi collaborano per espandere la presenza dell’umanità oltre la Terra. La visione di Space 11, che connette l’esplorazione spaziale con lo storytelling e la cultura globale, rappresenta una frontiera affascinante e non vedo l’ora di contribuire con la mia esperienza a supportarla.”

Andrea Iervolino ha dichiarato:

“Nelle ultime settimane abbiamo riunito alcune delle menti più straordinarie della comunità spaziale globale, e l’ingresso di Camille rappresenta un altro importante traguardo in questo percorso. La sua esperienza nel volo spaziale umano, nelle iniziative lunari e nella nascente economia spaziale commerciale apporta un livello di competenza eccezionale a Space 11, mentre continuiamo a sviluppare progetti che connettono l’esplorazione spaziale con lo storytelling e il pubblico globale.”

Bert Ulrich ha commentato:

“Camille è una delle leader più rispettate emerse dalla moderna era dell’esplorazione NASA. La sua esperienza nei principali programmi di volo spaziale e commercializzazione le conferisce una prospettiva unica sul futuro dell’industria spaziale. Il suo contributo sarà fondamentale mentre Space 11 continua a sviluppare progetti che uniscono l’esplorazione spaziale reale ai media globali.”

Informazioni su Space 11

Space 11 è una società statunitense attiva nei settori media e sport spaziali, fondata nel 2021 dal produttore cinematografico internazionale Andrea Iervolino. L’azienda è il primo studio di intrattenimento strutturalmente progettato per creare competizioni sportive, format televisivi, film ed eventi dal vivo concepiti specificamente per la microgravità e per ambienti planetari oltre la Terra. Space 11 non simula lo spazio: sviluppa e produce contenuti progettati per essere realizzati nello spazio o su altri pianeti.

Il suo focus è la creazione di format realizzati da esseri umani in condizioni di microgravità o su superfici planetarie, combinando storytelling cinematografico, ingegneria aerospaziale e capacità di volo spaziale commerciale umano. Operando all’intersezione tra media, sport, scienza e tecnologie spaziali avanzate, Space 11 collabora con astronauti, operatori di lancio e ingegneri aerospaziali per garantire fattibilità tecnica, sicurezza e autenticità, trasformando lo spazio in un vero ambiente di produzione.