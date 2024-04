Spagna, polizia aggredisce due uomini di colore disarmati

Scoppia una forte polemica in Spagna in seguito alla diffusione di un video che mostra due agenti della polizia aggredire due uomini di colore disarmati in una piccola strada di Madrid. Nel filmato, poi diventato virale sui social, si può notare un agente immobilizzare uno dei sospetti a terra, mentre un altro lo colpisce con due manganellate. Successivamente, i due agenti continuano a colpire il secondo uomo.

Quando e dove è avvenuto l’episodio

L’incidente è avvenuto il venerdì 29 marzo a Lavapiés, il quartiere multietnico di Madrid. Il video è stato reso pubblico da Serigne Mbaye, un ex deputato regionale di Podemos e noto attivista anti-razzismo. Mbaye ha sollevato interrogativi sul motivo di un intervento così violento e ha denunciato la pressione e la violenza della polizia nel quartiere. Le immagini hanno suscitato indignazione e hanno portato a richieste di indagini approfondite sul comportamento della polizia e sul trattamento delle minoranze etniche nella città.

Cosa è successo

Due uomini di colore disarmati sono stati oggetto di un’aggressione da parte di agenti di polizia spagnola. All’inizio, sono stati fermati per un semplice controllo e per l’identificazione, dopodiché i due giovani si sono ritrovati coinvolti in una situazione di violenza ingiustificata. Non è chiaro cosa abbia scatenato l’azione dei poliziotti.

Uno dei due agenti ha immobilizzato uno dei giovani con una mossa che ricorda tecniche di arti marziali, impedendogli di respirare correttamente. Nel frattempo, l’altro agente ha continuato a colpirlo con violenza sulla schiena con il manganello, finché il giovane non è caduto a terra.

Nel mentre, l’altro ragazzo ha cercato di comunicare con il secondo agente, tenendo le mani alzate in segno di resa. Tuttavia, è stato ugualmente colpito ripetutamente e spinto a terra senza alcuna possibilità di difesa. La scena è stata ripresa da un testimone e il video potrebbe essere fondamentale per identificare i responsabili di questo abuso di potere.