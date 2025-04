Un uomo apre il fuoco dopo una lite, due giostrai feriti ma non in pericolo di vita.

Un episodio di violenza in pieno giorno

Un drammatico episodio ha scosso il Lungomare di Napoli, dove un uomo di 33 anni ha aperto il fuoco contro due giostrai dopo una discussione. L’incidente, avvenuto in una delle zone più affollate della città, ha lasciato i passanti in stato di shock. I due feriti, uno colpito all’addome e l’altro di striscio al braccio, sono stati immediatamente soccorsi e fortunatamente non sono in pericolo di vita.

Il contesto dell’incidente

Il 33enne, già noto alle forze dell’ordine per un precedente arresto per tentato omicidio, si trovava in compagnia della sua famiglia quando è scoppiato il litigio. Testimoni raccontano di un alterco acceso, che ha attirato l’attenzione di numerosi passanti. Dopo la lite, l’uomo ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco, scatenando il panico tra le persone presenti. Le immagini dell’incidente, riprese da alcuni testimoni, sono state poi diffuse sui social, mostrando la gravità della situazione.

Reazioni e conseguenze

La sparatoria ha suscitato una forte reazione da parte della comunità locale e delle autorità. Molti cittadini hanno espresso preoccupazione per la sicurezza nelle strade di Napoli, evidenziando come episodi di violenza come questo possano minare la tranquillità della vita quotidiana. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’accaduto e per rintracciare eventuali complici. La presenza di video e testimonianze oculari sarà fondamentale per ricostruire i fatti e garantire che i responsabili siano perseguiti.