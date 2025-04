Un compleanno che si trasforma in tragedia

Una serata di festa si è trasformata in un dramma a San Gregorio di Catania, dove un giovane di 23 anni, Carlo La Verde, ha perso la vita a causa di una sparatoria avvenuta durante una festa di compleanno. L’episodio ha avuto luogo nella villa affittata dalla famiglia La Verde per eventi, dove si stava celebrando un compleanno con la partecipazione di numerosi giovani.

La situazione è degenerata quando è scoppiata una lite tra alcuni invitati e il gestore della villa, Natale La Verde, padre della vittima.

La colluttazione e il tragico epilogo

Secondo le ricostruzioni, il padre, nel tentativo di sedare la rissa, ha estratto una pistola calibro 357 Magnum, sparando alcuni colpi a scopo intimidatorio. Durante la colluttazione che ne è seguita, un colpo ha colpito Carlo all’addome, uccidendolo. Nonostante i tempestivi soccorsi del 118, il giovane è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Un altro partecipante alla festa, un 31enne, è stato ferito al tallone e ha ricevuto le cure necessarie, venendo dimesso poco dopo.

Reazioni e conseguenze dell’episodio

La notizia della sparatoria ha suscitato un’ondata di indignazione e preoccupazione tra la comunità locale. Il presidente della Seus 118, Riccardo Castro, ha espresso il suo rammarico per l’aggressione subita dall’ambulanza intervenuta sul posto, danneggiata da alcuni giovani. Castro ha sottolineato che questo è l’ennesimo atto di violenza che mette in pericolo il lavoro degli operatori sanitari, già impegnati in situazioni di emergenza. Il direttivo di Coes Sicilia ha invitato a non sottovalutare la crescente pericolosità che gli equipaggi del 118 affrontano quotidianamente, evidenziando che ogni aggressione è una ferita per chi lavora per salvare vite umane.

Il padre della vittima, Natale La Verde, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio volontario. La comunità è scossa da questo tragico evento, che ha portato alla luce non solo la violenza che può scaturire da situazioni di conflitto, ma anche la necessità di una riflessione profonda su come gestire le tensioni sociali in modo pacifico.