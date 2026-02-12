Sparatoria in un college tecnico in Russia: un morto e molti feriti

Un fatto tragico si è verificato nella regione di Krasnodar, precisamente nella città di Anapa, dove una sparatoria in un college tecnico ha portato alla morte di una persona e a diversi ferimenti. L’incidente ha scosso la comunità locale, evidenziando una preoccupante tendenza alla violenza nelle istituzioni educative della Russia.

Dettagli dell’incidente

Secondo quanto riportato dal governatore della regione, Veniamin Kondratyev, un guardiano di sicurezza è stato ucciso mentre tentava di fermare l’aggressore, un giovane studente del college. Il guardiano ha avvertito le autorità competenti, riuscendo a limitare l’avanzata del tiratore all’interno dell’istituzione educativa.

Reazione delle autorità

Le forze dell’ordine hanno rapidamente arrestato il presunto colpevole, identificato come uno degli studenti della scuola tecnica. Le autorità hanno avviato un’indagine approfondita per determinare le cause e le circostanze dell’accaduto. Il Comitato Investigativo della Russia ha dichiarato che seguirà ogni aspetto legato a questo grave episodio.

Impatto sulla comunità

La sparatoria ha avuto un forte impatto sui circa 1.500 studenti iscritti al college, molti dei quali si sono trovati in una situazione di panico. Gli studenti sono stati invitati a rifugiarsi nelle aule e a barricarsi per proteggersi dall’aggressore. Il sindaco di Anapa, Svetlana Maslova, ha descritto l’episodio come un crimine orrendo e ha offerto le sue condoglianze alla famiglia della vittima.

Supporto psicologico per gli studenti

In risposta alla tragedia, è stato istituito un centro di supporto psicologico mobile per gli studenti e il personale del college. Questa iniziativa mira ad aiutare chiunque sia stato colpito dall’evento traumatico, offrendo assistenza e consulenze professionali per affrontare il dolore e la paura generati dall’accaduto.

Contesto di violenza nelle scuole

La sparatoria a Anapa si inserisce in un quadro più ampio di episodi di violenza nelle istituzioni educative in Russia. Negli ultimi mesi, ci sono stati diversi attacchi, tra cui un recente accoltellamento che ha coinvolto studenti indiani in una residenza universitaria a Ufa. Un altro drammatico evento ha visto un bambino di 10 anni, originario del Tagikistan, essere ucciso in una scuola nei pressi di Mosca in quello che è stato descritto come un attacco motivato da razzismo.

Questi eventi sollevano interrogativi sulla sicurezza nelle scuole e sulle misure di prevenzione che devono essere adottate per garantire un ambiente sicuro per tutti gli studenti. La comunità educativa e le autorità devono collaborare per affrontare questi problemi e prevenire ulteriori tragedie.