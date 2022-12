**Spazio: Arianespace, anomalia a Zefiro 40 ferma volo Vega C**

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Circa 2 minuti e 27 secondi dopo il decollo del lancio VV22 si è verificata un'anomalia sullo Zefiro 40, ponendo così fine alla missione Vega C. Lo rende noto Arianespace spiegando che sono in corso le analisi dei dati per determinare le ragioni di ques...