Spazio, Cristoforetti: la Luna? Anche per me è una possibilità

Milano, 18 mag. (askanews) – Samantha Cristoforetti non esclude una sua futura missione sul Lunar Gateway, stazione in orbita cislunare che verrà usata sia per l’attracco intermedio di missioni dirette sulla Luna sia per il transito dei futuri programmi esplorativi verso Marte.

“Non mi sono mai addestrata, ma in una fase di attesa fra la mia ultima missione spaziale e questa in corso – ha spiegato l’astronauta italiana dell’Esa in collegamento dalla Stazione spaziale internazionale – ho partecipato alla fase di sviluppo del modulo europeo International Habitat che farà parte di Gateway, un modulo in una fase avanzata di sviluppo”, un modulo a opera della Thales Alenia Space di Torino.

“Mi fa piacere seguire lo sviluppo di questo programma, ancora nessuno si addestra specificatamente però ci sono accordi per avere 3 astronauti europei sul Gateway per missioni in orbita cislunare, probabilmente saranno nella seconda metà di questo decennio e sicuramente anche per me è una possibilità” ha concluso Cristoforetti.