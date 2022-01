Spazio, lancio riuscito per il razzo Soyuz con 36 satelliti

Baikonur, 27 dic. (askanews) – Lancio perfettamente riuscito per il razzo Soyuz, che trasporta 36 satelliti della britannica OneWeb. Il vettore russo è partito dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan. I satelliti che la Soyuz ha portato in orbita andranno a far parte della costellazione spaziale della rete britannica che fornisce l’accesso all’Internet globale. Si tratta della terza volta quest’anno che i satelliti OneWeb vengono lanciati nello spazio da Baikonur.