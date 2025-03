Sperimentazione delle bodycam in Liguria per la sicurezza ferroviaria

Introduzione alla sperimentazione delle bodycam

In Liguria, la sicurezza ferroviaria compie un passo avanti significativo con l’avvio della sperimentazione delle bodycam per gli operatori di Fs Security, parte del Gruppo FS Italiane. Questo progetto, che durerà quattro mesi, prevede l’uso di dieci dispositivi destinati a migliorare la protezione sia dei lavoratori che dei passeggeri nelle stazioni e sui principali percorsi ferroviari della regione. L’iniziativa, che si basa su una partecipazione volontaria, ha già suscitato un notevole interesse tra il personale, evidenziando la necessità di strumenti che possano rafforzare le misure di sicurezza esistenti.

Funzionamento e caratteristiche delle bodycam

Le bodycam sono progettate per garantire il rispetto della privacy, impedendo agli operatori di visualizzare o cancellare i video registrati. Le immagini vengono scaricate tramite un sistema tracciato, gestito esclusivamente da personale autorizzato. Questi dispositivi sono dotati di limitazioni specifiche per tutelare il personale e rispettare le normative sulla privacy, disabilitando funzioni come GPS, SIM, audio e Bluetooth. Operano in modalità stand-alone, senza connessione a reti esterne, per garantire la massima sicurezza dei dati.

Dettagli sulla registrazione e obiettivi della sperimentazione

Una delle funzioni più innovative delle bodycam è il pre-recording, che consente di registrare continuamente, sovrascrivendo ogni 30 secondi a 2 minuti. Questo sistema salva automaticamente gli eventi precedenti all’attivazione della registrazione, assicurando che nulla venga perso in situazioni critiche. La registrazione delle bodycam sarà attivata solo in caso di potenziali rischi per la sicurezza dell’operatore o di terzi. L’obiettivo principale di questa sperimentazione è aumentare la deterrenza e garantire un ambiente più sicuro per tutti, sia per il personale che per i passeggeri. Al termine del periodo di test, gli operatori saranno invitati a compilare un questionario per fornire feedback e valutare possibili sviluppi futuri.