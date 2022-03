Spettacolo burlesque a Roma, rimosso il direttore del Circolo ufficiali delle forze armate. Il video della serata diffuso sui social e poi rimosso.

Spettacolo burlesque a Roma, rimosso il direttore del Circolo ufficiali delle forze armate. Lo scorso sabato 26 febbraio 2022 è andato in scena un controverso cabaret nell’ambito dell’evento “Musica e Sapori”.

Spettacolo burlesque a Roma al Circolo ufficiali delle forze armate

Sulle note di accompagnamento della band Jazz Blu Live Quartet, la performer Holly’s Good, una delle più note della scena burlesque italiana nonché vincitrice di numerosi premi internazionali, si è esibita sul palco.

Lo spettacolo ha sollevato diverse polemiche dopo che qualcuno lo ha ripreso col cellulare, diffondendo poi il video in rete. Durante un periodo storico come quello che stiamo vivendo, con la guerra Ucraina-Russia in corso, in molti hanno ritenuto inappropriata la performance tenutasi presso il Circolo ufficiali delle forze armate.

Roma, spettacolo di burlesque: rimosso direttore del Circolo ufficiali delle forze armate

Il direttore del Circolo è stato rimosso dal suo incarico e trasverito ad altre mansioni. Durante l’esibizione era presente il logo delle forze armate, questo dettaglio ha sollevato un vero polverone e diverse contestazioni facevano leva sul rispetto per chi sta combattendo al fronte ucraino.

Spettacolo di burlesque a Roma, fonti della Difesa: “Non sapevamo”

“Finalmente posso dirlo, per scaramanzia ho preferito aspettare.

Il 26 febbraio ho portato in scena il primo di una serie di eventi per il Circolo Ufficiali Forze Armate d’Italia. Per tutto l’anno avrò la possibilità di portare in scena musica dal vivo, burlesque, danza, lirica e molto altro”, aveva dichiarato la ballerina Holly’s Good, all’anagrafe Daisy Ciotti, sul suo account Instagram.

Fonti della Difesa hanno dichiarato di non sapere che ci sarebbe stato uno spettacolo di burlesque presso il circolo: “Non era stata data comunicazione preventiva e il direttore è stato rimosso prima che il video cominciasse a circolare sul web”. Attualmente l’ex direttore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.